Son Dakika Haberleri: Siirt valiliğinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri sona erdi
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Siirt valiliğinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri sona erdi

1 saat önce

Siirt Valiliği himayesinde bu yıl düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri sona erdi.

Siirt valiliğinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri sona erdi, System.String[]
Siirt Valiliği himayesinde bu yıl düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri sona erdi.

Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında koruyucu aileler ve çocuklarla birlikte iftar açtı. İftar sonrası açıklamada bulunan Vali Atik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde öksüz ve yetim çocuklarımıza sevgi ve şefkatle bağrına basan koruyucu ailelere teşekkür etti. Çocuklara yönelik çeşitli gösteriler, 'Güzel Ahlak' konulu tiyatro gösterimi ile devam eden etkinlikler, Sedat Uçan ve Peker kardeşler tarafından sunulan ilahi dinletisi ile program sona erdi. Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Yardımcıları Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt Valiliği, Güncel
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