Son Dakika Haberleri: Siirt Valiliğinin ramazan etkinliği sona erdi
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Siirt Valiliğinin ramazan etkinliği sona erdi

1 saat önce

Siirt Valiliğinin ramazan etkinlikleri sona erdi.

Siirt Valiliğinin ramazan etkinliği sona erdi, System.String[]
Siirt Valiliğinin ramazan etkinlikleri sona erdi.

Vali Ali Fuat Atik'in çabaları sonucu ramazan ayı boyunca cuma günleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programı ve ilahi dinletisini kapsayan etkinlikler sona erdi.

Etkinliklerin son gününde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğündeki sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelen Atik, ramazan ayı boyunca katılım gösteren herkese teşekkür etti.
İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından çocuklara yönelik çeşitli gösteriler düzenlendi.
Vali Atik, etkinlere destek veren iş adamı ve sanayicilere plaket takdim etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Yardımcıları Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:20 Kaynak: AA
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