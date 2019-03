Siirt Valisi Atik'i Hedef Alan Paylaşımlara Tepki

Siirtli yöneticiler, geçen hafta İl Özel İdarespor ile Ağrı 1970 Spor maçının ardından sosyal medyada Vali Ali Fuat Atik'i hedef alan bazı paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

1969 Siirtspor Taraftarlar Derneği'nde toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Ağrıspor kamuoyunu başta olmak üzere herkesi sağduyulu olmaya davet etti.





Son bir haftadır Vali Atik ile ilgili yapılan algı ile iki kadim kent olan Siirt ile Ağrı'yı karşı karşıya getirilmek istendiğini belirten Ören, şöyle devam etti:



"9 Mart'ta Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. Grup maçlarından Siirt İl Özel İdarespor ile Ağrı 1970 spor kulübü müsabakası oynandı. Çıkan saha ve seyirci olaylarıyla ilgili olarak, Ağrı 1970 spor kulübü kamuoyunda, olayların çıkmasında Valimiz Atik ile bağlantı kurularak, yaratılmaya çalışılan algı operasyonlarına ilişkin olarak açıklama yapma gereği duyduk. Ağrı 1970 spor kulübü yöneticileri ve taraftarları tarafından yaşanan puan kaybına bir sorumlu bulma maksadıyla, sayın valimiz hedef gösterilmektedir. Müsabaka öncesinde ve sonrasında hiçbir saha ve seyirci olayının meydana gelmemesi için büyük çaba sarf eden ve ekstra güvenlik önlemleri aldırtarak yaşanması muhtemel saha ve seyirci olaylarına engellediğine şahit olduğumuz sayın valimiz ile ilgili olarak yaratılmaya çalışılan algı operasyonunu kabul etmediğimizi ve kınadığımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz."



Müsabaka esnasında futbolcular arasında yaşanan tartışmalar dışında Siirt İl Özel İdarespor seyircilerinin, rakip takım futbolcu, yönetici ve seyircilerine karşı herhangi bir fiili saldırısı ve müdahalesi olmadığını aktaran Ören, her 2 kulübün kardeş kulüp olduğunu belirtti.



Yapılan algı operasyonlarının iki kadim şehir arasındaki kardeşliği bozmayacağı dile getiren Ören, "Göreve geldiği günden bu yana sportif faaliyetlere büyük katkı sağlayan spor ile Siirt'ten Trabzon'a kardeşlik köprüleri kuran ve sporun her dalında fair-play ruhunu egemen kılmaya çalışan devlet vatandaş bütünleşmesinde ülke çapında örnek çalışmalar yürüten Valimiz Atik ile ilgili olarak yapılan manipülasyonları ve olumsuz algı yaratmaya çalışmalarını kabul etmediğimiz ve kınadığımızı belirtmekle, her daim sayın valimizin yanında yer alıp destekçisi olacağımızı tüm spor kamuoyunun bilmesini isteriz." ifadelerini kullandı.



Açıklamaya, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, Kurtalan, Şirvan, Pervari Belediye başkanları, çeşitli sivil toplum örgütleri, 1969 Siirtspor Taraftarlar Derneği ve sporseverler katıldı.

