Siirt Valisi Atik'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve milletin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin yıl dönümünü milletçe hep birlikte idrak ettiklerini belirten Atik, mesajında şunlara yer verdi:

"19 Mayıs, Türk Milletini aydınlığa kavuşturan Cumhuriyet ile buluşturan tarihi bir dönüm noktasıdır. Gençlerimize armağan edilen bu bayramın yıl dönümü her ne kadar talihsiz bir süreç yaşadığımız koronavirüs gibi sıkıntılı bir salgın dönemine denk gelse de bu önemli tarihin coşkusunu, sevincini evlerimizi süsleyerek, bayraklarımızı asarak, İstiklal Marşımızı balkonlardan, camlardan haykırarak hep birlikte kutlayalım. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazilerini, isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnet duygularıyla yad ediyorum."