Siirt Valisi Atik'in Eşi Fulya Atik'ten Okul Ziyareti
1 saat önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Mustafa Çuhadar Anaokulunu ziyaret etti.
Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
'in eşi Fulya Atik, Mustafa Çuhadar
Anaokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden ve onlara kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye eden Atik, okulun eğitim durumuyla ilgili okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi aldı.
Kent merkezindeki bütün anaokullarına kırtasiye ve oyuncak yardımı yapılacağını ifade eden Atik, şöyle konuştu:
"Eğitime destek olmak, sorunları paylaşmak, çözmek, eğitim çağındaki tüm çocuklarımızın eğitim olanaklarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve ilimizdeki eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim kurumlarını ziyaret ediyorum."
Ülkenin her alanda kalkınmasının eğitimle gerçekleşeceğini dile getiren Atik, bunu sağlayacak öğrencileri de geleceğe hazırlamada herkese önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:16 Kaynak: AA
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