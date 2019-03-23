Siirt Valisi Atik, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, Pervari
ilçesine bağlı Palamutlu köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Palamutlu köy meydanında, Pervari Kaymakamı Musa Aldemir, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Atik, ilçe kaymakamı Aldemir'den bilgi aldı. Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Vali Atik, birlik, beraberlik mesajları vererek, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların kararlıkla devem ettiğini dile getirdi. Atik, "Yürütülen operasyonlar ile köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız huzur ve güvene kavuşmuştur" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:52 Kaynak: İHA
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