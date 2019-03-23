Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Siirt Valisi Atik, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi Atik, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Palamutlu köy meydanında, Pervari Kaymakamı Musa Aldemir, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Atik, ilçe kaymakamı Aldemir'den bilgi aldı. Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Vali Atik, birlik, beraberlik mesajları vererek, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların kararlıkla devem ettiğini dile getirdi. Atik, "Yürütülen operasyonlar ile köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız huzur ve güvene kavuşmuştur" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenler Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti AK Parti Heyetinden Biri: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan Motosikletli Tehlike Saçtı Ambulans Şoförüne Neden Yol Vermedin Dayağı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:33:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]