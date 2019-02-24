Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Siirt Valisi Atik Şehit Ailesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 1993 yılında Şirvan ilçesine bağlı Daltepe köyünde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamda şehit olan Ahmet ve Tahsin Kayğaş'ın ailesini ziyaret etti.

Siirt Valisi Atik Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 1993 yılında Şirvan ilçesine bağlı Daltepe köyünde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamda şehit olan Ahmet ve Tahsin Kayğaş'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Veli Kayğaş ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Vali Atik, sorun ve taleplerini dinledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Atik, "Terör örgütü PKK'nın Şirvan ilçemize bağlı Daltepe köyünde aralarında bebek ve çocuk ve yaşlıların bulunduğu sivil vatandaşlara yönelik 1993 yılında gerçekleştirdiği katliam, tüm iğrençliği ile tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıyoruz. Devletimiz her zaman onların yanlarında olacaktır. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Şehit aile ziyaretine, İçişleri Bakanlığı Kardeşlik Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ve gazeteci azar Turgay Beşyıldız da katıldı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız

Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik Şehit Ailesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]