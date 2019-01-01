Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Siirt Valisi Atik Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

50 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şehit ve gazi ailelerini konutlarında ziyaret etti.

Siirt Valisi Atik Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şehit ve gazi ailelerini konutlarında ziyaret etti.

Ziyarete Vali Atik'in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay katıldı.

Vali Atik ilk olarak, 2010 yılında Pervari ilçesi Palamutlu köyünde görev dönüşü pusuya düşürülerek, çıkan çatışmada şehit düşen Abdulmecit Özkan'ın ailesine ziyarette bulunarak, şehidin eşi Şükrüye Özkan ve çocuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Atik, beraberinde getirdiği çeşitli hediyeleri, şehidin ailesine takdim etti.

Buradan ayrılan Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra, 2016 yılında Eruh'un Akmeşe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Razi Dizman adlı kahraman gaziyi konutunda ziyaret etti.

Dizman ailesi ile sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik, "Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hakkını hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bize düşen görev, ailelerimize her zaman destek olmaktır. Şehitlerimizin yakınları bizler için kutsal birer emanettirler. Ailelerin acılarını bizlerde yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Siirt, Güncel
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