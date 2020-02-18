Siirt Valisi Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt Valisi Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi - Son Dakika

Siirt Valisi Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi

7 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Siirt Valisi Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Atik, bir kafede düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerine her zaman değer verdiklerini, Siirt'in menfaatleri doğrultusunda hep birlikte çalışacaklarını belirtti.


Kentte yürütülen yatırımlar hakkında bilgi veren Atik, şöyle konuştu:

"Huzur ve barış ikliminin sağlanmasında ve sorunlarının çözümünde sivil toplum örgütleri önemli katkılar sunuyor. Sivil toplum, devletin sahadaki gözü ve kulağıdır. Hepimizin amacı kenti daha yaşanılabilir bir hale getirmektir. Önümüzdeki haftalarda meslek örgütleri, sendikalar ile yerel ve yaygın basın mensupları ile de bir araya geleceğiz. Ortak akıl ile kentin sorunlarını çözüme kavuşturacağız."

Toplantı, öneri ve taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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