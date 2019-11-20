Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik spor tesislerinde inceleme yaptı
Son Dakika Güncel Siirt Valisi Atik spor tesislerinde inceleme yaptı - Son Dakika

Siirt Valisi Atik spor tesislerinde inceleme yaptı

6 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapımı devam eden İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme tesislerinde incelemede bulundu.

Siirt Valisi Atik spor tesislerinde inceleme yaptı, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapımı devam eden İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme tesislerinde incelemede bulundu.


Atik, İl Özel İdaresince şehre 10 kilometre uzaklığındaki Kezer mevkisinde 5 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden tesiste yapımı tamamlanan spor alanlarını inceledi.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla ilin önemli bir eksikliğinin daha giderilmiş olacağını işaret eden Atik, şöyle konuştu:

"Tesisin birinci etabı spor kompleksi hizmet vermektedir ve takım burada konaklayarak idmanlarını ve günlük ihtiyaçlarını modern tesiste karşılamaktadır. Projenin ikinci etabında ise futbol sahası büyüklüğünde yeşil çim saha, 5 dönüm arazi üzerine kurulacak. Projede ayrıca aqua park, mesire alanlarımız ve otopark yer alacak. Tesisimizin ikinci etabı bitmesi durumunda ilimiz modern bir spor tesisine kavuşacak ve bölge tek olacak."

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 'Kara Para Uzmanı' Halim İpek'i getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:50:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik spor tesislerinde inceleme yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]