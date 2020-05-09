Siirt Valisi Atik'ten Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atik, mesajında, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerin karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğun kaynağı ve en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Karşılıksız sevmenin en güzel örnekleri olan tüm annelerin gününü kutlayan Atik, şunları kaydetti:

"Anneler geleceğimizin teminatı milletimizin varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin de en önemli manevi kaynaklarıdır. Sevgili Peygamberimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' Hadis-i Şerif'inde annelerin ne kadar büyük bir mertebede oldukları gösterilmiş, onlara karşı saygı ve sevgide asla kusur edilmemesi gerektiği de açıkça belirtilmiştir. Bizleri canından bir parça olarak dünyaya getiren, hayatını bize adayan annelerimizin hakkı ne yapsak asla ödenemez. Bu duygularımla; başta, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyor."