Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik'ten Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

Siirt Valisi Atik'ten Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

22 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi Atik'ten Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Vali Atik, Gökçebağ Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Şehit Er İbrahim Gedik Müfrezesi ve Yağmurtepe Kilit Polis Noktası'na geçen Atik, güvenlik güçlerine baklava ikram etti.

Atik, daha sonra Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Atik'e ziyaretlerinde Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Jandarma, Siirt, Güncel
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