Siirt Valisi Atik'ten Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.
Vali Atik, Gökçebağ Jandarma
Karakol Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Şehit Er İbrahim Gedik
Müfrezesi ve Yağmurtepe Kilit Polis Noktası'na geçen Atik, güvenlik güçlerine baklava ikram etti.
Atik, daha sonra Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Atik'e ziyaretlerinde Siirt 3. Komando
Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
eşlik etti.