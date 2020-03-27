Siirt Valisi Atik'ten koronovirüs uyarısı - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, zorunlu olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması uyarısında bulundu.



Vali Atik, Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydeden Atik, şöyle devam etti:

"Alınan önlem ve kurallara uymalıdır. Salgına karşı mücadelemiz devlet millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir. Koronavirüs salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Sağlıklı yarınlar için kurallara uyalım, zorunluluk olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım."