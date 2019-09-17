Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik'ten köy yollarında inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Siirt Valisi Atik'ten köy yollarında inceleme

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Barajı ile su altında kalacak köylere ulaşım için yapılan alternatif yollarla ilgili çalışmaları inceledi.

Siirt Valisi Atik'ten köy yollarında inceleme, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Barajı ile su altında kalacak köylere ulaşım için yapılan alternatif yollarla ilgili çalışmaları inceledi.

Kalender köyü sınırlarında devam eden yol yapım çalışmaları ile ilgili İl Özel İdaresi ve firma yetkililerinden bilgi alan Atik, su altında kalacak yollar için köylerin mağdur olmaması için DSİ Genel Müdürlüğü nezdinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Atik, Kavaközü ve Bağgöze köyleri arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolun bu yıl ıslah edileceğini, gelecek yıl da yatırım programına alınarak asfaltlanacağını kaydetti.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Vali Atik'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Özel İdare Genel Sekteri Hifzullah Canpolat da eşlik etti.

Ilısu, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların şifalı diye su içtikleri çeşme, ekipler tarafından mühürlendi
Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik'ten köy yollarında inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]