Siirt Valisi Atik'ten Yaralı Polise Ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis Cumali Damar'ı, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis Cumali Damar'ı, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret etti.



Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi alan Atik, yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Atik, yaptığı açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, en kısa zamanda sağlığına kavuşması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.



Ziyarette Atik'e, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Başkent Polisi, Firari Son Üyeyi de Yakalayıp "Mayalılar" Hırsızlık Çetesini Çökertti

İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi

Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi