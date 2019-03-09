Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik'ten Yaralı Polise Ziyaret

Siirt Valisi Atik'ten Yaralı Polise Ziyaret

15 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis Cumali Damar'ı, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Siirt Valisi Atik'ten Yaralı Polise Ziyaret, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis Cumali Damar'ı, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi alan Atik, yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Atik, yaptığı açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, en kısa zamanda sağlığına kavuşması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Ziyarette Atik'e, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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