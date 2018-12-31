Siirt Valisi Atik'ten Yeni Yıl Mesajı

Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Atik mesajında, her yeni yılın başarının, güzelliğin, umut ve iyimserliğin egemen olduğu, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, yeni dileklerin filizlendiği bir yıl olduğunu bildirdi.
Siirt'in sosyo-ekonomik ve kültürel yönden layık olduğu gelişmişlik düzeyine ulaşması için kararlılıkla sürdürülen çalışmaların, yeni yılda da devam edeceğini ifade eden Atik, şunları kaydetti:
"2019 yılının terörden ve şiddetten uzak bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyorum. Siirtli hemşehrilerimin yeni yılını tebrik eder, saygı ve sevgilerimi sunarım."