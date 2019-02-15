Son Dakika Haberleri: Siirt Valisi Atik'ten Ziyaret

Siirt Valisi Atik'ten Ziyaret

14 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Sezgin ailesini ziyaret etti.

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Sezgin ailesini ziyaret etti.

Sezgin ailesini ziyaret eden Atik, aile bireyleri ile sohbet etti.

Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajı veren Atik, vatandaşların da desteğiyle sürdürülen operasyonlarla teröre geçit verilmediğini söyledi.

Bölgede huzurun hakim olduğunu vurgulayan Vali Atik, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirdi. Bölgemizde şu an huzur iklimi hakim. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarla daima diyalog halinde olmaya devam devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:51 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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