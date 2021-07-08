Vali Hacıbektaşoğlu, altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alt yapı çalışmalarını inceledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, SİSKİ Müdürlüğü ekiplerince Barış ve Kooperatif mahallelerinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Alt yapıda önemli hizmetler yapıldığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, Barış Mahallesi Haşim Öztanık Ortaokulundan Kooperatif Mahallesi çevreyoluna ve eski Polis Meslek Yüksekokulunun bulunduğu alanı kapsayan 2 bin 200 metre kanalizasyon yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Daha önce en ufak bir yağışta yağmur suyunun kanalizasyon suyuna karışıp rögar kapaklarından sızarak binaların bodrum katlarına ve sokaklara taşıyordu. Uzun zamandır bu noktada devam eden atık su sorunu gideriliyor. Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İçme suyunda sıkıntı yaşanmaması için de ilave tedbirlerin alındığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt'te genel bir su kesintisi yaşamadık. Arızalardan dolayı zaman zaman kesintiler yaşandı. Suyu çok dikkatli tüketmemiz gerekir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığımız toplantıda Siirt'in ilave içme suyu ve arıtma kapasitesini yükseltilmesi için proje çalışması devam ediyor. Bu sene proje çalışması tamamlanacak. Önümüzdeki yıl ilave kaynak temini ve arıtma kapasitesinin arttırılması işi başlamış olacak. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz."