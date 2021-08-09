Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Antalya'dan dönen itfaiyecileri kabul etti - Son Dakika

Siirt'ten Antalya'daki orman yangınları söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve beraberindeki itfaiye ekibini makamında kabul eden Vali Hacıbektaşoğlu, itfaiyecilere teşekkür ederek, kendilerini kutladı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Antalya Manavgat ilçesindeki yangına yardımda bulunmak amacıyla 10 gün boyunca bölgedeki yangınlara müdahale ederek, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz, orman yangınlarının söndürülmesinde büyük bir seferberlik ilan ederek, gerekli tüm adımları atmıştır. Yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

İtfaiyeciler, Vali Hacıbektaşoğlu'na yangın mahallinde yaşadıklarını anlattı. - SİİRT