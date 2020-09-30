Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yürütülen asfalt çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Conkbayır Mahallesi Katı Atık Tesisi yolunda yapılan 4 kilometrelik asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Halka en iyi hizmeti vermenin çabası içinde olduklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Tek hedefimiz var, kentimizi daha yaşanılabilir hale getirmektir." dedi.

Hacıbektaşoğlu daha sonra devam eden diğer çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.