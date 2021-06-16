Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, asfalt ve parke taşı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden asfalt ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğan Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürlüğünden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, bu yıl 100 bin ton asfalt ve 150 bin metrekare parke taşı döşeme hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Belediyenin çalışmalarının kentin dört bir yanına yayıldığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Asfalt sezonu bitmeden hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Vatandaşımız mahalle sakinlerine daha konforlu bir ulaşım sağlamak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Emniyet Müdürlüğünün arka tarafından Siirt- Eruh çevre bağlantı yolunun alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapımı hızla devam eden asfaltlama çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Merkezde 100 bin ton dolayında asfaltlama yapılacak. Şu anda 20 bin ton üzerinde asfalt çalışması tamamlandı. Hz. Fakirullah Caddesi, Millet Bahçesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz Meydanı genişleme çalışmaları tamamlandı."