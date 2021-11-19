Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu bazı köylerde temaslarda bulundu - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinin bazı köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Tünekpınar, Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Dikboğaz, Yokuşlu ve Kemerli köylerini ziyaret etti.

Vatandaşları dinleyen Hacıbektaşoğlu, köylerin sorunlarının kısa zamanda çözüleceğini, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu daha sonra Dağdüşü köyünde yaşayan gazi Resul Ertaş ve Kemerli köyündeki şehit Mehmet Salih Arslan'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Hacıbektaşoğlu'na, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da eşlik etti.