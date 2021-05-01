Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Bekirtepe Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Doğan köyü Bekirtepe Askeri Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Eren-10 Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların sürdürdüğü Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü Bekirtepe Askeri Üs Bölgesi'ne geçti.

Operasyon bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekerek, teröristlere karşı mücadele eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Vatandaşa hizmet sunmada en büyük engelin hain terör örgütü olduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, terörün bitirilmesi ile vatandaşların yaşam standartlarının daha da yükseleceğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Doğan köyünü ziyaret etti.

Ziyarete, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Siirt İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemür de eşlik etti.