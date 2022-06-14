Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor

14.06.2022 15:08

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen ilçe sağlık müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Güleçler, Narsuyu ve Ayvalıbağ köyleri mevkisinde Botan Çayı'nda arama gerçekleştiriliyor.

Arama kurtarma çalışmalarına, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 130 kişi katılıyor.

Olayın meydana geldiği Müküs Çayı'nda başlatılan ve Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgelerinde yoğunlaşan çalışmalara vatandaşlar da teknelerle destek veriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Eyüp Güneş'in bulunması için çalışma başlatmıştı.

Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor

YORUMLAR
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Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışması sürüyor (2) Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışması sürüyor (2)
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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