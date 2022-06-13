Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti

13.06.2022 16:30
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocukları kandırılarak PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini misafir etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocukları kandırılarak PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini misafir etti.

Diyarbakır annelerinden Saadet Ödümlü ve eşi Nurettin Ödümlü, Cemile Erdoğan ve eşi Osman Erdoğan ile Sami Erol'un sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti. Diyarbakır'da eylemlerini sürdüren Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK ile HDP'ye olan tepkilerini dile getirerek, Vali Hacıbektaşoğlu'na çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı.

Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, anne ve babaların dünyanın en haklı talebi olan 'Evladımı istiyorum' eylemlerini bin 15 gündür sürdürdüğünü söyledi. Devletin, kandırılarak dağa kaçırılan çocukların tekrar ailelerine kavuşması için yoğun bir çaba harcadığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Bizler, bu yürekli annelerin haklı ve onurlu mücadelelerini destekliyoruz. Bizler anne ve babalarımızın yanındayız. Daima da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm annelerimiz bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Bu topraklarda en son terörist yok oluncaya kadar hep birlikte etkin bir şekilde mücadeleye inanç ve kararlılıkla devam ediliyor. Anne yüreği gücünün terörü yeneceğine inanıyoruz" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinden Saadet Ödümlü, çocuğuna kavuşmak ve terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti

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Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır annelerini misafir etti - Son Dakika

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