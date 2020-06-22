Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu fıstık işleme tesisini inceledi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Entegre Fıstık İşleme tesiside incelemede yaptı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında hizmet veren Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'ni gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine tesisin, Siirt için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.



Siirt'in kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "Siirt Fıstığının marka değeri her geçen gün artıyor. Tarımsal ve ekonomik kalkınmada Siirt Fıstığı ve Entegre tesisleri itici güç olacak." dedi.



Hacıbektaşoğlu, buradan İl Özel İdaresi Eğitim, Dinlenme ve Spor Tesisi'ne geçerek incelemede bulundu.