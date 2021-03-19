Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı

19.03.2021 11:29
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, evlenecek olan çiftlerin nikahını kıydı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, evlenecek olan çiftlerin nikahını kıydı.

Siirt Belediyesi Evlendirme Dairesinde Yusuf Ekin ve Hülya Yıldırım çiftinin nikahını kıyan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çifte bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi. Ekin ve Yıldırım çiftine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay şahitlik etti. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi, Hülya Yıldırım, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu genç çiftin nikahını kıydı - Son Dakika


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