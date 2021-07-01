Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Cartı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkezde gençlerle bir araya geldi.

Kurslarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, gençlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Gençleri iyi bir geleceğe hazırlamak ailelerinin ve devletin öncelikli hedefi olduğunu dille getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Spor, kültür ve sanat faaliyetlerle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan korumanın en güzel yoludur. Devletimiz özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği birçok spor yatırımı ile gençlerimizin aydınlık geleceğine ışık tutmaktadır. Burada eğitim gören gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum."