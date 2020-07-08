Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, göreve başlayacak ziraat mühendisi ve veterinerlerle buluştu - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca Siirt'e atanan 35 teknik ve sağlık personeli ile bir araya geldi.

Bakanlıkça ataması yapılan 19 veteriner hekim, 15 ziraat mühendisi,1 gıda mühendisinin göreve başlaması dolayısıyla Valilikteki konferans salonunda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tören yapıldı.

Törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, zengin tarım potansiyeline sahip olan kentin tarımsal marka ürünleri Siirt fıstığı, Pervari balı, Zivzik narının ekonomik önemine değindi.

Kentin kalkınması ve gelişmesinde zirai ve hayvansal üretim ile tarıma dayalı sanayinin, lokomotif güç oluşturacağına işaret eden Hacıbektaşoğlu, tarım sektörüne atanan teknik personelden her zaman sahada olmalarını, bağlarda, fıstık bahçelerinde, yaylalarda çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olmalarını istedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, görev başlayan personele başarı diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da, personele başarılı bir çalışma süreci geçirmeleri dileğinde bulundu.