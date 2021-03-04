Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iş yerlerini denetledi

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 81 ilde uygulanan 'Dinamik denetim süreci' kapsamında kentteki iş yerlerini denetledi.

Hastane Caddesi'nde esnafı denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi. Denetimlerin merkez ve ilçelerde eş zamanlı yapıldığını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, denetimlerde ekip halinde sahada olduklarını dile getirdi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile ülke genelinde kontrollü normalleşme döneminde yeni 'Dinamik denetim süreci' kapsamında Siirt'te denetimler yapıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Türkiye genelinde her yerde Siirt ve bütün ilçelerinde şuanda denetim ekiplerimiz sahada, biz de bugün arkadaşlarımızla beraber hem onlara destek olalım hem de esnafımıza, iş yerlerimize destek olalım istedik. Hem farkındalığı hem de motivasyonlarımızı hep beraber arttıralım diye bugün tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Tabi ki bir ilin düşük olması yetmiyor bütün illerin aynı şekilde bütün Türkiye'yi mavi olarak hayal ediyoruz. İnşallah bu salgını hayatımızdan söküp atacağız. Herkesin yüzü gülüyor. Esnafımızındı daha önce de hep beraber katıldığımız denetimlerde oldu Siirt kurallara uyuyor. Bütün vatandaşlarımız bütün esnafımız kurallara uyuyor. Geneli uyuyor uymayanlarda oluyor mutlaka ama çok istisna ama şuan yüzler hep gülüyor. Esnafımızın vatandaşımızın yüzünü gülüyor görmek bizim de yüzümüzü güldürüyor. İnşallah bundan sonra hiçbir işyerimiz kapanmaz hayatımıza normal devam edebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Yapacağımız üç kural mesafe, maske, temizlik bunu her yerde uygularsak inşallah bugünden geri gitmeyeceğiz vaka sayıları artmayacak" dedi.