Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kamu kurumlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında incelemelerde bulundu.

İl Müftülüğünü ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, Müftü Vehap Kapcıoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pandemi süresince Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Müftülük personeline teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları denetledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre'den pandemi sürecinde filyasyon ekiplerince yürütülen çalışmalar, il genelinde hastanelerde tedavisi devam eden hastalar, ildeki sağlık yapılanması ve projeler hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de incelemede bulundu.

Hastanede 10 yataklı ek yoğun bakım ünitesinin aralık ayı içerisinde hizmetine gireceğini belirten Hacıbektaşoğlu, pandemi sürecinde başarılı çalışmalar yürüten tüm sağlık personeline teşekkür etti.