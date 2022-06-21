Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kayıp hemşirenin ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kayıp hemşirenin ailesiyle bir araya geldi

21.06.2022 13:13

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kayıp hemşirenin ailesiyle bir araya geldi Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş ile ilgili yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını...

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kayıp hemşirenin ailesiyle bir araya geldi

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş ile ilgili yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alarak aile Güneş ailesiyle görüştü.

Sabahın erken saatlerinde olayın meydana geldiği Beğendik beldesine giden Vali Hacıbektaşoğlu, ilçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'den yürütülen arama çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, Eyüp Güneş'i arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü hatırlatarak, kayıp hemşirenin bulunması için devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarının devam ettiği Beğendik beldesinde hemşirenin babası Aydın Güneş ve yakınlarını ziyaret etti. Baba Aydın Güneş ve aile bireylerinin üzüntülerini paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, Güneş ailesi ile bir süre sohbet ederek bölgede yapılan arama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Vali Hacıbektaşoğlu, aramam ve kurtarma çalışmalarının, Müküs Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde yer alan Güleçler, Narsuyu köylerine yakın gölalanı ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkiinde sürdüğünü belirtti. Çalışmalara 140 kişilik ekibin katıldığını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bölgeye sevk edilen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının, belirlenen program dahilinde arama çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kayıp hemşirenin ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika

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