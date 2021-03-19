Vali Hacıbektaşoğlu, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede denetimleri daha da artırarak vakaların yükselmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında İhsan Tan Bulvarı'nda denetimlerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyene uyan esnaflara teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, salgının üstesinden hep birlikte geleceklerini söyledi.

Vatandaşların, mart ayının başında kontrollü normalleşmenin başladığı Siirt'te vakaların düşmesiyle rehavete kapılmaması gerektiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 7/24 hayatın akışının olduğu her yerde tüm ekiplerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün denetim ekipleriyle esnafımızı gezerek hem sorunlarını dinledik hem de tedbirlere uymalarını istedik. Geçen hafta açıklanan haftalık bazda vaka sayılarında 100 binde 2,11 oranıyla en az vaka ilimizde görüldü. Bu rakamlar bizi çok memnun etti. Vaka sayılarının düşmesinin en önemli yolu temizlik, maske ve mesafeye uymaktır.

Alınan genel kısıtlayıcı tedbirler bu vakaların düşmesine önemli etkisi oldu. 2 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme sürecini yaşıyoruz. Çoğu kısıtlamalar ilimizde kalktı. Daha önemlisi vakaları bu seviyede tutmak ve salgını hayatımızdan söküp atmaktır. Bu hafta itibariyle biraz artış görüyoruz. Denetimleri daha sıkı şekilde uygulayarak vakaların yükselmesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bir başarı varsa bütün Siirt'in başarısızıdır. Daha fazla dikkat etmemiz gerekir."

Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve denetim ekipleri katıldı.