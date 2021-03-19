Vali Hacıbektaşoğlu, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı - Son Dakika

Vali Hacıbektaşoğlu, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı

19.03.2021 17:39

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede denetimleri daha da artırarak vakaların yükselmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede denetimleri daha da artırarak vakaların yükselmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında İhsan Tan Bulvarı'nda denetimlerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyene uyan esnaflara teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, salgının üstesinden hep birlikte geleceklerini söyledi.

Vatandaşların, mart ayının başında kontrollü normalleşmenin başladığı Siirt'te vakaların düşmesiyle rehavete kapılmaması gerektiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 7/24 hayatın akışının olduğu her yerde tüm ekiplerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün denetim ekipleriyle esnafımızı gezerek hem sorunlarını dinledik hem de tedbirlere uymalarını istedik. Geçen hafta açıklanan haftalık bazda vaka sayılarında 100 binde 2,11 oranıyla en az vaka ilimizde görüldü. Bu rakamlar bizi çok memnun etti. Vaka sayılarının düşmesinin en önemli yolu temizlik, maske ve mesafeye uymaktır.

Alınan genel kısıtlayıcı tedbirler bu vakaların düşmesine önemli etkisi oldu. 2 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme sürecini yaşıyoruz. Çoğu kısıtlamalar ilimizde kalktı. Daha önemlisi vakaları bu seviyede tutmak ve salgını hayatımızdan söküp atmaktır. Bu hafta itibariyle biraz artış görüyoruz. Denetimleri daha sıkı şekilde uygulayarak vakaların yükselmesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bir başarı varsa bütün Siirt'in başarısızıdır. Daha fazla dikkat etmemiz gerekir."

Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve denetim ekipleri katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Dinamik Denetim Süreci uygulamasına katıldı
Vali Hacıbektaşoğlu, Dinamik Denetim Süreci uygulamasına katıldı
Vali Hacıbektaşoğlu, Dinamik Denetim Süreci uygulamasına katıldı
Vali Hacıbektaşoğlu, Dinamik Denetim Süreci uygulamasına katıldı

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Hacıbektaşoğlu, 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Hacıbektaşoğlu, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei