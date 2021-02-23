- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu

23.02.2021 15:58

- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindekilerle birlikte Eruh ilçesine bağlı Okçular ile Pervari ilçesine bağlı Doğanca köylerini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindekilerle birlikte Eruh ilçesine bağlı Okçular ile Pervari ilçesine bağlı Doğanca köylerini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, köy ziyaret programı kapsamında kahraman Mehmetçikler, vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Eruh ilçesine bağlı Okçular Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu'nu Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı. Teröre karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçikleri ziyaret ederek moral veren Vali Hacıbektaşoğlu, Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti. Askeri yetkililerden bölgede güvenlik ve asayiş ile ilgili bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, terörle mücadelede büyük bir fedakarlık göstererek, üstün başarılar elde eden Mehmetçiklere teşekkür etti.

Mehmetçiğin, milletin huzuru ve güvenliği için çok zor şartlarda kahramanca görev yaptığını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini vurguladı.

Okçular Köyü ilkokulunda öğrencileri ziyaret etti

Okçular Karakol Komutanlığı ziyaretini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra yüz yüze eğitime başlayan Okçular Köyü Ortaokulunu ziyaret etti. Öğretmenlerden okulun durumu hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek, öğrencilere çeşitli sorular sordu. Kendileri ile bir süre sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Okçular köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Terörle mücadelede Okçular köyünün büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, köyün sorunlarını altyapı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe imkanları dahilinde gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.

Okçular köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Pervari ilçesine bağlı Doğanca köyü askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Doğanca köyünde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile bir süre sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerini yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, köyün müşterek ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe imkanları dahilinde her türlü desteğin verileceğini kaydetti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü, esenliği, halkımızın geleceği için ne gerekirse onu yapmaya bütün gücümüzle devam ediyoruz. Devletimiz, teröre asla fırsat vermeyecektir. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Amacımız, köylü vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde çözerek, herkesin doğduğu topraklarda yaşaması ve doymasını sağlamaktır. Huzur ve güven ortamını güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir" dedi.

İncelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Siirt'te döndü.

- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
- Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu

Jandarma, Okçular, Pervari, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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