Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi

10.07.2022 13:04
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesine ait Mezbahan de denetim ve incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesine ait Mezbahan de denetim ve incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mezbahane de kurbanlık kesim işlemlerini inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kurbanlık kesim sırasını bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Mezbahane hizmetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, "Modern mezbahanemiz sayesinde Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntüler yaşanmıyor, tesislerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Kurban Bayramı boyunca hijyen, güvenlik dahil herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemler alındı. Tüm ekiplerimiz alanda ve vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirtli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız eşlik etti. - SİİRT

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Siirt'te Otobüs Firması Yetkilisi: 'Ne Hareketlilik Var Ne İş Var Ne Güç Var. Bir Mazota Çalışıyoruz' Siirt'te Otobüs Firması Yetkilisi: 'Ne Hareketlilik Var Ne İş Var Ne Güç Var. Bir Mazota Çalışıyoruz' Kurban bayramı öncesi denetim yapıldı Kurban bayramı öncesi denetim yapıldı
Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi - Son Dakika
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