Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, lastik sahayla gündeme gelen çocuklarla voleybol oynadı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Siirt Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, araç lastiğinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarıyla gündeme gelen çocukları ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Afetevler Mahallesi'ndeki boş arazide kendi imkanlarıyla oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan ve Anadolu Ajansının haberiyle dikkati çeken çocuklarla bir araya geldi.

Beraberinde kurum müdürleriyle alanda incelemede bulunan Hacıbektaşoğlu, çocuklarla voleybol da oynadı.

Gündeme gelen haber üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, voleybol saha yapılacağı müjdesi verdiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, hazılıkların ardından inşaata başlanacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretinin ardından Garnizon Komutanlığındaki şehitlik, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile eski devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu.