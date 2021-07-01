Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu LGS'de 500 tam puan alan öğrenciyi bilgisayarla ödüllendirdi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Dlyar Safo'yu bilgisayarla ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Selahaddin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Safo'yu ve ailesini makamında kabul etti.

Öğrenci ve ailesini kutlayan Hacıbektaşoğlu, başarının devamını diledi.

Hacıbektaşoğlu, Dlyar'a ve Fen Lisesine kayıt yaptırmaya hak kazanan kız kardeşi Dilan Safo'ya bilgisayar hediye etti.