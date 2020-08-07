Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarları dinledi - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarları dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarları dinledi, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda sorunları dinleyen Hacıbektaşoğlu, muhtarların demokrasi ve yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede kendilerine büyük iş düşen muhtarların, kendi köy ve mahallelerinde gerekli uyarıları yapmalarını isteyen Hacıbektaşoğlu, "Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılması yasaklanmıştır. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uymayanlara müsaade edilmeyecek. İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarlar acil çağrı merkezleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu hatlarına yapılmalıdır." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve Selim Erkovan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve kurum müdürleri de katıldı.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarları dinledi - Son Dakika
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