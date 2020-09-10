Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyende düzenlenen toplantıda muhtarların sorunlarını dinledi.

Her ay bir araya geleceği muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Mahallelerin sorunlarını bizzat muhtarlardan dinleyeceğiz. Bizim burada olmamızın sebebi vatandaşımızı belediyenin imkanlarıyla buluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri not edilerek anında müdahale ediliyor. Muhtarlarımız da her türlü sorun ve taleplerini belediyeye bildirmelerini bekliyoruz. Ben de takipçisi olacağım."

Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların daha temkinli olması gerektiğin dile getiren Hacıbektaşoğlu, il genelinde vaka sayılarında azalma olduğunu, ancak kimsenin rehavete kapılmadan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını istedi.