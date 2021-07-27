Üye Girişi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi

27.07.2021 13:52
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, valilikte düzenlenen toplantıda muhtarlardan il genelinde yürütülen aşı çalışmalarına destek vermelerini istedi.

Salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü, toplumsal mücadeleyle salgının üstesinden gelinebileceğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Önümüzde kritik bir süreç var. Vakaları düşürmeliyiz. Salgından korunmak için tedbirlere daha sıkı uymamız gerekir. Toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için mutlaka aşı yapılması gerekir. Aşılama oranı yüzde 41'in üzerine çıktı. Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Aşı çalışmalarında tüm muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

Ekiplerin sahada denetimleri artırdığını, alışveriş merkezleri, düğün salonları, taziye evleri, çay ocaklarının sıkı denetlendiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, kurallara ısrarla uymayanlara ceza uygulanacağını belirtti.

Yapılan konuşmanın ardından görüş ve öneriler aktarıldı.

Toplantıya Vali yardımcıları Resul Özdemir ve Samet Öztürk, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Osman Hacıbektaşoğlu, COVIRAN Bereket, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı 14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi 14:28 Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 13:56 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın 13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
14:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım         
13:57
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu         
13:29
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:46:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement