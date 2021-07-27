Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, valilikte düzenlenen toplantıda muhtarlardan il genelinde yürütülen aşı çalışmalarına destek vermelerini istedi.

Salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü, toplumsal mücadeleyle salgının üstesinden gelinebileceğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Önümüzde kritik bir süreç var. Vakaları düşürmeliyiz. Salgından korunmak için tedbirlere daha sıkı uymamız gerekir. Toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için mutlaka aşı yapılması gerekir. Aşılama oranı yüzde 41'in üzerine çıktı. Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Aşı çalışmalarında tüm muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

Ekiplerin sahada denetimleri artırdığını, alışveriş merkezleri, düğün salonları, taziye evleri, çay ocaklarının sıkı denetlendiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, kurallara ısrarla uymayanlara ceza uygulanacağını belirtti.

Yapılan konuşmanın ardından görüş ve öneriler aktarıldı.

Toplantıya Vali yardımcıları Resul Özdemir ve Samet Öztürk, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.