Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarları dinledi, sorunların çözümü için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Halkın yaşam kalitesini artırmak için önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz Meydanı Genişletme ve Güres Yenileme projeleri, mezbaha, semt pazarları, itfaiye hizmet binası, ilçe otogarı, Kızlar Tepesi Sosyal Tesisi ve Millet Bahçesi hizmete girdi. 100 bin ton asfalt, 55 bini bağ yollarına 270 bin metrekare parke döşendi. Her gün 150 engelli ve yaşlı vatandaşa sıcak yemek ve gıda desteği sunuluyor. Bu yıl da şehir içi yollara 40 bin ton asfalt, 160 bin metrekare parke ve kaldırım, yine bağ yolları için 50 bin metrekare parke döşemesini yatırım programına aldık."

Toplantıya, belediye birim müdürleri de katıldı.