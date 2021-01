Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda muhtarları dinledi, sorunların çözümüne yönelik acil, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmaları anlattı.

Muhtarlarla her ay düzenli toplantılarla bir araya gelmeye devam edeceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Mahallelerin sorunlarını bizzat muhtarlardan dinlemeye devam ediyoruz. Hep birlikte sorun ve talepleri takip edeceğiz. Bizim burada bulunma sebebimiz vatandaşımıza, milletimize belediyenin ve devletin imkanlarıyla hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın sorun ve talepleri not ediliyor, dönüşler yapılıyor. Muhtarlarımızın da her türlü sorunlarını belediyeye aktarması durumunda bunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.