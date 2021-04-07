Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu mutant virüse karşı tedbirlere daha sıkı uyulması çağrısı yaptı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında katıldığı denetimde vatandaşlardan mutant virüse karşı tedbirlere daha sıkı uymalarını istedi.

Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi'nde denetimlere katılan Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 vakalarının artık en çok 18-55 yaş arasında görüldüğüne dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Geçen yıl eylül, ekim ve kasım ayları salgının en tırmandığı dönemlerdi. Aralık ayından itibaren çok ciddi bir düşüş yaşandı. Mart ayının başında ortalama vakalar 6'ya kadar düştü. Mart ayı itibarıyla kontrollü normalleşme ve kısıtlayıcı tedbirlerin kalkmasıyla artan sosyal hareketlilikle vakalarda artış öngörüyoruz. Özellikle mutant virüsün Türkiye'de ciddi yayılma hızını görebiliyoruz. Nisan ayında haftalık 50 vakaya ulaştık. Bu çok hızlı bir artıştır."

Salgının başladığı mart ayındaki artıştan daha büyük bir artış hızıyla karşı karşıya bulunulduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şu an için 0-18 yaş arasında yayılımın olmadığını, okullardaki tedbirlere devam edileceğini bildirdi.

65 yaş üstü tespit edilen vakaların da çok daha az olduğuna işaret eden Hacıbektaşoğlu, salgının aile içinde de ciddi bir yayılım gösterdiğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, mecbur kalmadıkça çarşı, pazar ve kalabalık yerlerde.bulunulmaması, toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilmemesi, düğün ile cenaze ve aile ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da katıldı.