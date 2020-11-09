Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında Türkiye'nin bugün Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun şekilde özgür ve müreffeh, dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada da barışın öncüsü haline geldiğini söyledi.

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullanan Hacıbektaşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet kuran Atatürk, yalnızca bizim tarihimiz için değil, tüm dünya tarihi açısından da saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırmıştır. Bugün bizlere düşen görev ise geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip, geleceğe taşımaktır. Atatürk'ü, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum."