Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan emniyet güçlerine ziyaret - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan emniyet güçlerine ziyaret
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiİl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş ile şubede incelemelerde bulunan Hacıbektaşoğlu, burada görevli polis memurlarıyla bir süre...
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş ile şubede incelemelerde bulunan Hacıbektaşoğlu, burada görevli polis memurlarıyla bir süre sohbet etti.
Emniyet güçlerinin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Yıllardır terörle mücadelede çok önemli başarılar sağlayan kahraman vatan evlatlarımıza ve tüm kahraman güvenlik güçlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:41 Kaynak: AA
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