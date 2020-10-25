Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan futbolculara ziyareti - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Özel İdare spor B takımı futbolcularıyla bir araya geldi.

Beraberinde Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat ile Özel İdaresi Spor Tesislerini ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

Takımın antrenmanını izleyen Hacıbektaşoğlu, Siirt temsilcisinin 3. Ligde olmasını önemsediklerini, ildeki spora destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

B takımının ildeki amatör takımlarda oynayan tecrübeli gençlerden oluştuğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Takımımızın 3. Ligde oynaması çok önemli. Bunun sosyal, sportif, ekonomik, kültürel tarafı var. Takım aynı zamanda gençleri spor ile buluşturmada lokomotif olacaktır. Siirt Özel İdarespor, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor müdürlüklerimiz, bütün sporseverler, sivil toplum örgütleri hep beraber gençlerimizi bütün branşlarda yani takım sporlarında ve ferdi dallarda sporla buluşturarak başarılara ulaşacağız."

Kulüp başkanı Hifzullah Canpolat da desteklerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ederek, alt yapının B takımı ve 12-14 yaş grubuyla kurulduğunu, ilerleyen günlerde 10-12 yaş grubu takımın da faaliyete gireceğini söyledi.