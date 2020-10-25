Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan futbolculara ziyareti - Son Dakika

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan futbolculara ziyareti

25.10.2020 15:39
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan futbolculara ziyareti, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Özel İdarespor B takımı futbolcularıyla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Özel İdare spor B takımı futbolcularıyla bir araya geldi.

Beraberinde Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat ile Özel İdaresi Spor Tesislerini ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

Takımın antrenmanını izleyen Hacıbektaşoğlu, Siirt temsilcisinin 3. Ligde olmasını önemsediklerini, ildeki spora destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

B takımının ildeki amatör takımlarda oynayan tecrübeli gençlerden oluştuğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Takımımızın 3. Ligde oynaması çok önemli. Bunun sosyal, sportif, ekonomik, kültürel tarafı var. Takım aynı zamanda gençleri spor ile buluşturmada lokomotif olacaktır. Siirt Özel İdarespor, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor müdürlüklerimiz, bütün sporseverler, sivil toplum örgütleri hep beraber gençlerimizi bütün branşlarda yani takım sporlarında ve ferdi dallarda sporla buluşturarak başarılara ulaşacağız."

Kulüp başkanı Hifzullah Canpolat da desteklerinden dolayı Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ederek, alt yapının B takımı ve 12-14 yaş grubuyla kurulduğunu, ilerleyen günlerde 10-12 yaş grubu takımın da faaliyete gireceğini söyledi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan futbolculara ziyareti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Taksicilerin yolcu alma kavgası kanlı bitmişti: İşlenen cinayet kamerada Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı         
14:38
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir         
13:55
Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım         
13:12
Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz         
12:42
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 16:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan futbolculara ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei