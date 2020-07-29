Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Bayramın birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olması temennisinde bulunan Hacıbektaşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Farklı inanç ve kültürlerin bin yıldır saygı ve hoşgörü içinde bir arada yaşadığı ilimizde hiç kuşkusuz bu bayramda da ilimizin tüm renkleri, karşılıklı sevgi ve kardeşlik ikliminde kucaklaşarak, Kurban Bayramını idrak edecektir. Bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. En değerli varlıklarını bu vatan için feda eden şehitlerimizin ailelerini asla yalnız bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olacağız. Siirtli hemşehrilerimin, bayramını tebrik eder, bayramın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize önce sağlık, sonra huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ederim."