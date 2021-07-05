Vali Hacıbektaşoğlu'ndan, Kahraman Mehmetçiklere Moral Ziyareti - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan İlçesine bağlı Ormanbağı Köyü Kapıtepe Askeri Üs Bölgesinde Mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte Sehi ormanları bölgesinde yer alan Kapıtepe üs askeri bölgesini ziyaret etti. Kahraman Mehmetçiklere moral verdi.

Ormanbağı köyünde, Şirvan Kaymakamı Recep Hasar ve Belediye Başkanı Necat Cellek tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, üs bölgede incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı. Mehmetçiklere moral vererek, bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Ormanbağı Güvenlik Yolu Çalışmalarını Denetledi"

Kapıtepe üs bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra yapımı devam eden Ormanbağı güvenlik yolunda denetimlerde bulundu.

Burada yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, denetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

"Yayladaki Vatandaşların Sorunlarını Dinledi"

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Ormanbağı Köy yaylasında vatandaşlarla bir araya geldiler.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Yayladaki çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim durumlarını sordu, kendilerine futbol topu ve çeşitli hediyeler verdi.