Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu mesajında dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu söyledi.

"Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu onurlu günde en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her bir köşesinde canla başla çalışan bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullanan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak öğretmenlerimize büyük önem veriyoruz. Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın; sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenler gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edecekler. Öğretmenlerimizden beklentimiz; çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeleridir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu kutsal mesleği seçen öğretmenlerimiz ile emekli olmuş öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."